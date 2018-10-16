Какой путь прошла Украина к созданию Единой поместной церкви и проблемы, которые еще следует решить – в материале Фактов ICTV.

Столетняя борьба за независимость

История христианства на украинских землях берет свое начало еще с княгини Ольги, которая правила около в 945-960 годах. Она первой из монархов приняла крещение.

В 988 году произошло главное религиозное событие – Крещение Руси киевским князем Владимиром. Тогда под юрисдикцией Киевской Руси находились земли современной Украины, России, Беларуси, Польши и Литвы.

В XV веке Москва приняла решение отделиться и провозгласила себя независимой церковью. Однако ее, как поместную церковь, Вселенский Константинополь признал лишь через полтора века.

На духовную зависимость Украины и подчинения РПЦ повлияли несколько событий. Соглашения с русским царем, которые заключил Богдан Хмельницкий, привели к тому, что почти через 30 лет Киев теряет право на самостоятельные решения. Даже книги в Лавре запрещают печатать на украинском языке.

В 1685 году после смерти митрополита Киевского и Галицкой Руси, Москва полностью покоряет украинскую церковь.

Назначенный митрополит присягает на верность Московскому патриархату и получает новый титул Киевский, Галицкий и всея Малой России.

Как результат, Константинополь признал действия Москвы незаконными и в дальнейшем, считает Киев своей канонической территорией.

Борьба за независимую украинскую православную церковь восстановилась только после создания Украинской народной республики.

Во время национально-освободительных движений 1917-1921 годах создается Украинская автокефальная православная церковь.

Автокефалия – это статус поместной церкви, как самоуправляемой, независимой части Вселенской Православной Церкви, возглавляемой патриархом или архиепископом или митрополитом.

Однако уже в 1930 году УАПЦ под давлением советской власти объявляет о “самоликвидации”.

Следующий важный этап в становлении украинской православной церкви начался после 1990 года и продолжается до сих пор.

Тогда выбрали патриарха Мстислава (Скрыпника) и была восстановлена ​​УАПЦ. В Харькове, Киеве и других городах возобновились ее храмы.

В 1991 году Верховной Радой был принят закон о свободе совести и религиозных объединений, который запретил государству вмешиваться в дела церкви, а церкви – в государственные дела.

Московский патриархат предоставил автономию Украинской православной церкви, однако закрепил за собой право назначения духовных лиц.

Президент Украины Леонид Кравчук и Киевский митрополит Филарет пытались добиться полной независимости от Москвы, однако попытки были неудачными.

Тогда в 1992 году было принято решение о создании Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Таким образом украинское православие раскололось на три конфессии:

УПЦ МП

УПЦ КП

УАПЦ

Это сильно осложнило религиозную ситуацию в стране, которая ознаменовалась постоянными межконфессийными конфликтами, борьбой за недвижимость (храмы. – Ред.) и паству.

Вопрос о Единой поместной церкви поднимался неоднократно, однако с мертвой точки ситуация сдвинулась только в этом году.

Синод Вселенского патриархата 11 октября принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию.

Что такое поместная церковь

До недавнего времени большинство украинцев не слышали о таком понятии и не сразу поняли, почему решение Синода важное для государства.

Поместная церковь – независимая церковь со своей структурой и организацией на определенной территории. Как правило, юрисдикция такой церкви совпадает с границами государства. В мире существует около двадцати АПЦ: Русская православная церковь, Грузинская православная церковь и другие.

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Каждый из этих религиозных институтов имеет своего лидера (митрополита, архиепископа. – Ред.). Единого православного центра в мире нет, как у католиков Ватикан. В отличие от Папы Римского, статус Вселенского патриарха, который носит Святейший патриарх, архиепископ Константинопольский, имеет чисто номинальный характер. В православном мире патриархи имеют равные права, а титул Вселенского патриарха это всего лишь дань уважения к первому центру православия.

Говорить, что Украина сейчас получила религиозную независимость неправильно. Ведь украинцы духовно не были ограничены властью или государством.

Получение автокефалии – это скорее приобретение политической самостоятельности, ибо следует различать понятия: веры, религии и церкви. И сегодня мы говорим о независимости церкви, как отдельного института, где свои правила, традиции и иерархия, – отмечает историк Александр Алферов.

Почему для украинского общества настолько важно становление собственной, самостоятельной церкви?

Церковь занимается не только духовной составляющей своей паствы (прихожанины. – Ред.), но и светской жизнью. Украина не монорелигиозное государство, но большинство граждан исповедуют православие, поэтому авторитет церкви имеет сильное влияние на общество.

Заложенные фундаментальные правила православной церкви являются основой украинской ментальности и общественной морали, – отмечает Александр Алферов.

То есть, церковь должна выполнять функцию осуждения или поддержки общественных процессов.

Проблемы создания ЕПЦ

Собор должен объединить три различные структуры, которые имеют разную историю становления, под одной крышей.

В обычном сельском приходе, где священник увидит, что он является каноническим, как в российской, так и украинской, то будет хотеть перейти к УПЦ. Так ему не будут запрещать отпевать или крестить детей, – отмечает эксперт.

Поэтому низовое духовенство, которое ближе к народу, будет переходить активнее, а вот высшее будет иметь не мало проблем. Внутри церкви будет идти борьба за власть и иерархию.

Также существует проблема с приходами, контролируемыми МП.

– За годы независимости, как белые так и черные представители духовенства, то есть священники и монахи, массово мигрировали в Украину из России. За это время выросло поколение, которое сознательно поддерживает именно МП, потому что они воспитаны на тех принципах русского мира, который здесь начали распространять благодаря пропаганде, – рассказывает Александр Алферов.

Приход Московского патриархата держался на том, что они являются каноническими, но Константинополь признал все православные конфессии законными. Поэтому рядовым прихожанам будет все равно, в какой церкви обращаться к Богу.

Ранее Факты ICTV писали, что Томос об автокефалии православной церкви в Украине является сильным ударом не только по Московскому патриархату, но и по Кремлю.

Фото: УНІАН, patriarchate.org

Евгения Шапоренко