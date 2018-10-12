С обретением украинской церковью автокефалии верующие сами будут определять, на каком языке в их храмах будут проводить богослужения.

Такое мнение выразил во время своей поездки на Тернопольщину Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, сообщает Укринформ.

– Безусловно, для нас принципиально, что язык богослужения и проповеди должен быть украинским. Но будут допускаться и старославянский и русский языки. Никакого притеснения здесь не будет. Если отдельные приходы захотят в своих храмах пользоваться некоторое время другими языками, мы не будем этому возражать, – сказал Патриарх Филарет.

Относительно проведения будущего архиерейского собора, то он сообщил, что пока что окончательная дата не определена.

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К слову, определено место, где может пройти Всеукраинский объединительный собор.