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Томос в Украине: на каком языке будут вести службу

С обретением украинской церковью автокефалии верующие сами будут определять, на каком языке в их храмах будут проводить богослужения.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Такое мнение выразил во время своей поездки на Тернопольщину Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, сообщает Укринформ.

– Безусловно, для нас принципиально, что язык богослужения и проповеди должен быть украинским. Но будут допускаться и старославянский и русский языки. Никакого притеснения здесь не будет. Если отдельные приходы захотят в своих храмах пользоваться некоторое время другими языками, мы не будем этому возражать, – сказал Патриарх Филарет.

Относительно проведения будущего архиерейского собора, то он сообщил, что пока что окончательная дата не определена.

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