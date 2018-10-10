Под зданием МВД Украины на журналистку телеканала NEWSONE совершили нападение.

Журналистку телеканала NEWSONE во время работы под зданием МВД облили белым и клейким веществом.

Об этом СМИ сообщили в Twitter.

Как рассказала сама журналистка, двое мужчин в масках подбежали сзади, облили ее и оператора телеканала неизвестным белым веществом и побежали дальше.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что исполнитель нападения уже идентифицирован.

– Лицо, которое идентифицировано, после завершения досудебного следствия будет отвечать по украинскому законодательству. В данном случае, к счастью, не идет о тяжелых физических последствиях, но журналисты защищены даже в случае легкого физического вреда, – заявил Луценко.

В свою очередь в полиции заявили, что задержали мужчину, который облил журналистку.

– Во время акции под МВД один из мужчин облил, по предварительной информации кефиром, журналистку съемочной группы одного из телеканалов. Правонарушитель был задержан на месте сотрудниками полиции, которые следили за правопорядком, – рассказал представитель Нацполиции Ярослав Тракало, пишет Украинская правда.

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Напомним, в Киеве в ночь на 29 сентября напали на съемочную группу телеканала ICTV.