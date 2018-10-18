18 жовтня – рівно рік із моменту резонансної ДТП у Харкові за участю Олени Зайцевої. Про висновки слідства та останні новини у справі, розкажуть Факти ICTV.

ДТП у Харкові відбулася 18 жовтня. На перехресті вул. Сумська та пров. Мечникова Lexus RX, який їхав на червоний сигнал світлофора, зіткнувся з Volkswagen Touareg.

Від удару Lexus влетів у натовп людей, які стояли на зупинці в центрі міста. П’ятеро пішоходів загинули на місці, одна дівчина померла в лікарні через тиждень. Ще п’ятеро постраждалих зазнали тяжких травм.

На лаві підсудних опинилися водій Lexus – 20-річна Олена Зайцева, а також 59-річний Геннадій Дронов, що їхав за кермом Volkswagen Touareg.

Через місяць після ДТП Зайцева визнала свою провину, а також попросила вибачення у родин постраждалих. Вибачення від Дронова вдалося почути через рік.

Згідно з висновком експертизи НДІ судових експертиз ім. Бокаріуса, на момент ДТП Олена Зайцева перебувала у стані наркотичного сп’яніння.

На якому етапі слідство

Через рік після трагедії адвокати затягують судовий процес, намагаючись пом’якшити вирок обвинуваченим.

На початку жовтня вони подали клопотання щодо проведення повторних експертиз.

Захист Зайцевої хоче з’ясувати, що саме призвело до перекидання Lexus. Адвокати впевнені, що інформації на відео недостатньо, щоб встановити швидкість руху автомобілів.

– На нашу думку, в цій трагедії головну роль зіграв удар іншого авто, а не перевищення швидкості чи проїзд на червоний. Також не було враховано, що Lexus до перехрестя дві секунди гальмував. Це видно на відео, – розповів Вістям адвокат Євген Мельниченко.

Захист Геннадія Дронова також наполягає на повторній експертизі.

– Жодного разу не були досліджені всі відеоматеріали. Швидкість, межі перехрестя, хто, коли порушив – відповідей на ці запитання немає, – зазначає адвокат Сергій Перепелиця.

Разом із тим, повторні експертизи можуть затягнути процес на довгі місяці чи навіть роки, переконаний адвокат трьох сімей загиблих Дмитро Морцань.

Останнє засідання у справі відбулося 16 жовтня. Адвокат попросив госпіталізувати Зайцеву через щоденні напади – підвищення артеріального тиску та судоми.

Скандали

За рік перебування у харківському СІЗО ім’я Зайцевої вже не раз згадували в скандалах.

З’ясувалося, що підозрювану в ДТП у Харкові 29 разів випускали за територію ізолятора.

На одному з засідань суду Зайцева з’явилася зі свіжими бровами. Такі зміни в зовнішності не змогли залишитися непоміченими.

Крім того, в мережі не раз обговорювали камеру підозрюваної (з душем, санвузлом і телевізором) і те, що Зайцева помітно погладшала.

Після перевірок в автошколі стало відомо, що під час навчання Зайцева була за межами України.

Чимало інтересу викликає також зникнення одного з головних свідків справи – лікаря-нарколога Олени Федірко.

Наявність опіатів у крові Зайцевої підтвердили відразу після аварії. Щоправда через якийсь час лікар, яка проводила обстеження, зникла.

У вересні поліція дізналася, що Федірко виїхала на непідконтрольну Україні територію, щоб відвідати маму.

Однак після спростування інформації прикордонниками, суддя наказав продовжити пошуки нарколога.

На додачу стало відомо, що син нарколога Федірко є обвинуваченим у кримінальній справі.

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50 тис. за життя

На одному з останніх судових засідань адвокати Зайцевої клопотали про долучення до справи документів на “відшкодування шкоди сім’ям загиблих”.

– Зайцеви знайшли в інтернеті номери карток і почали розсилати їм по 50 тис. грн. Ці гроші ніхто не отримував, більш того, вони були відправлені назад. Але адвокати продовжують говорити про виплачені компенсації. Та й виникає запитання: чому 50 тис.? Чому не 100 тис., не мільйон?! – розповідає адвокат трьох сімей загиблих Дмитро Морцань.

Що далі

Справа про смертельну ДТП у Харкові близька до завершення, переконаний прокурор Валерій Бухан.

– Судовий розгляд обвинувального акта добігає кінця. Залишилося розглянути клопотання сторони захисту.

Якщо суд прийме рішення про його незадоволення, то найближчим часом суд перейде до дебатів, і буде прийнято остаточне рішення, – цитує його КП.

У свою чергу журналістка ICTV Тетяна Доцяк зауважила, що суд може затягнутися на роки, подібно справі про теракт біля Палацу Спорту 2015 року.

Тоді серед чотирьох загиблих був школяр, а ще 9 осіб отримали поранення.

Через “погане самопочуття” обвинувачених засідання переносили кілька десятків разів. І вироку у справі немає досі.

Крім того, журналістка переконана, що Зайцеву та Дронова можуть відпустити під домашній арешт.

– Суддя може змінити запобіжний захід обвинуваченим і відпустити під домашній арешт. Підстави – вже рік під вартою, свідки допитані – тиснути на них немає сенсу. А тут ще Зайцева зі “швидкими”, а у Дронова літня мати, експертизи, якщо призначить, будуть тягнутися місяцями. Щоб не переживали, що втечуть, обвинувачені здадуть паспорти, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в суді оголошено перерву до 24 жовтня.

У річницю трагедії, 18 жовтня, о 12.00 на вул. Сумську прийдуть родичі загиблих і потерпілі в ДТП.