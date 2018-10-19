Робота Вищого антикорупційного суду може розпочатися вже у березні 2019 року.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що Вищий антикорупційний суд може почати роботу у березні 2019 року, повідомляє Голос України.

– Сподіваюсь, бо під час передвиборної гонки доведеться про щось розповідати. Зараз є 340 кандидатів, які подали документи на конкурс, на жаль, досі не затверджений склад Ради міжнародних експертів. Але процес пішов, і не виключаю, що у березні 2019 року Антикорупційний суд може запрацювати, – сказав Ситник.

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До слова, речниця Європейської служби зовнішніх справ заявила, що ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд в Україні відповідає міжнародним зобов’язанням країни, інтересам її громадян і компаній та є позитивним зрушенням.