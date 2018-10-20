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США похвалили Украину за реформу полиции

В США считают, что реформа полиции стала наиболее значимой в процессе трансформации правоохранительных органов Украины.

Нацполіція

Об этом заявила после встречи с директором НАБУ Артемом Сытником заместитель государственного секретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирстен Мэдиссон.

– Реформа полиции – это один из самых ярким элементов того, как может выглядеть современная Украина. Ваша Патрульная полиция, ваш отдел спецназначения КОРД, а также Пограничная служба внедряют передовые западные стандарты и практики в своей работе, – цитирует Мэдиссон Интерфкс-Украина.

По ее мнению, гражданское общество в Украине также активно содействует антикоррупционным реформам.

– Детективы и прокуроры НАБУ и САП активно работают, чтобы расследовать резонансные коррупционные преступления, – отметила она.

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К слову, в мае следователи прокуратуры Одесской области совместно с СБУ разоблачили группу полицейских, наладивших схему вымогательства денег у бизнесменов.

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