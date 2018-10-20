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США похвалили Україну за реформу поліції

У США вважають, що реформа поліції стала найбільш значущою у процесі трансформації правоохоронних органів України.

Нацполіція

Про це заявила після зустрічі з директором НАБУ Артемом Ситником заступник державного секретаря США з міжнародних питань боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Кірстен Медісон.

– Реформа поліції – це один із найбільш яскравим елементів того, як може виглядати сучасна Україна. Ваша Патрульна поліція, ваш відділ спецпризначення КОРД, а також Прикордонна служба впроваджують передові західні стандарти і практики в своїй роботі, – цитує Медісон Інтерфкс-Україна.

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На її думку, громадянське суспільство в Україні також активно сприяє антикорупційним реформам.

– Детективи і прокурори НАБУ і САП активно працюють, щоб розслідувати резонансні корупційні злочини, – зазначила вона.

До слова, у травні слідчі прокуратури Одеської області спільно з СБУ викрили групу поліцейських, які налагодили схему вимагання грошей у бізнесменів.

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