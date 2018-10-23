Реформа экстренной медицины стартует в 2019 году в Киеве и пяти областях Украины.

В 2019 году Украина перейдет к реформе экстренной медицины, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, пилотный проект реформы запустят в 5 областях: Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской, а также в Киеве.

На реформу из госбюджета 2019 выделят 922,5 млн грн.

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Власть закупит специализированный санитарный транспорт, проведет программы подготовки инструкторов для повышения квалификации, а также закупит специальное учебное оборудование.