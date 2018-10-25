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Непогода обесточила 150 населенных пунктов в 9 областях Украины

В Украине из-за непогоды в девяти областях люди оказались без электричества.

В результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 146 населенных пунктов в девяти областях Украины, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

– В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 146 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Винницкая – 60 н.п., Львовская – 29 н.п., Тернопольская – 18 н.п., Черновицкая – 14 н.п., Ивано-Франковская – 7 н.п., Луганская – 6 н.п., Закарпатская – 5 н.п., Донецкая – 4 н.п. и Волынская – 3 н.п., – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

Читайте: Погода в Украине на сегодня, 25 октября (КАРТА)

Отмечается, что для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

К слову, Факты ICTV писали, какой будет погода на неделю в Украине.

Фото: Facebook

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