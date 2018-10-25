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Погода в Украине на сегодня, 25 октября (КАРТА)

25 октября в Украине облачно, в большинстве областей дожди.

погода в украине

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 17-22 м/сек.

Температура ночью 2-7° тепла; днем 4-9°, в южных областях местами 8-13°.

Читайте: Заморозки и мокрый снег: прогноз погоды на ноябрь

На высокогорье Карпат мокрый снег, метели, порывы ветра 25-29 м/с; температура ночью 0-5° мороза, днем 2-4° тепла.

В Киеве облачно без осадков. Температура ночью 3-5°, днем 6-8° тепла.

Напомним, какой будет погода на неделю в Украине.

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