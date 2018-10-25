В Україні через негоду в дев’яти областях люди опинилися без електрики.

У результаті погіршення погодних умов сталося знеструмлення 146 населених пунктів у дев’яти областях України, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

– У результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 146 населених пунктів у 9 областях, а саме: Вінницька – 60 н.п., Львівська – 29 н.п., Тернопільська – 18 н.п., Чернівецька – 14 н.п., Івано-Франківська – 7 н.п., Луганська – 6 н.п., Закарпатська – 5 н.п., Донецька – 4 н.п. і Волинська – 3 н.п., – йдеться в повідомленні на сайті відомства в четвер вранці.

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Відзначається, що для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

До слова, Факти ICTV писали, якою буде погода на тиждень в Україні.

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