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Из Киева впервые отправился поезд в аэропорт Борисполь

Новый скоростной поезд из Киева в аэропорт Борисполь отправился в тестовую поездку.

Скоростной поезд из Киева в аэропорт Борисполь испытал премьер-министр Владимир Гройсман.

Об этом он сообщил в Twitter утром 25 октября.

– Едем железнодорожным экспрессом в аэропорт Борисполь, – написал глава правительства.

– В феврале – проект, в мае – начало работ, в октябре – тестовый пуск подвижного состава, – подчеркнул он.

– В ноябре начало работы экспресса, – сообщил Гройсман.

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Как сообщалось, в аэропорту Борисполь уже построили две платформы с пандусами для соответствующих “рельсобусов”. Железнодорожная станция, которая строится возле аэропорта, будет носить название Борисполь-аэропорт.

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