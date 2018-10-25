Новый скоростной поезд из Киева в аэропорт Борисполь отправился в тестовую поездку.

Скоростной поезд из Киева в аэропорт Борисполь испытал премьер-министр Владимир Гройсман.

Об этом он сообщил в Twitter утром 25 октября.

– Едем железнодорожным экспрессом в аэропорт Борисполь, – написал глава правительства.

– В феврале – проект, в мае – начало работ, в октябре – тестовый пуск подвижного состава, – подчеркнул он.

Їдемо залізничним експресом до аеропорту “Бориспіль”. У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу. pic.twitter.com/69g1SfcK3x — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.

– В ноябре начало работы экспресса, – сообщил Гройсман.

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Как сообщалось, в аэропорту Борисполь уже построили две платформы с пандусами для соответствующих “рельсобусов”. Железнодорожная станция, которая строится возле аэропорта, будет носить название Борисполь-аэропорт.