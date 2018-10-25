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З Києва вперше вирушив поїзд до аеропорту Бориспіль

Новий швидкісний поїзд з Києва до аеропорту Бориспіль вирушив у тестову поїздку.

Швидкісний поїзд із Києва до аеропорту Бориспіль випробував прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Про це він повідомив у Twitter вранці 25 жовтня.

– Їдемо залізничним експресом до аеропорту Бориспіль, – написав голова уряду.

– У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу, – наголосив він.

– В листопаді початок роботи експресу, – повідомив Гройсман.

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Як повідомлялося, в аеропорту Бориспіль вже побудували дві платформи з пандусами для відповідних “рейкобусів”. Залізнична станція, яка будується біля аеропорту, носитиме назву Бориспіль-аеропорт.

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