Новий швидкісний поїзд з Києва до аеропорту Бориспіль вирушив у тестову поїздку.

Швидкісний поїзд із Києва до аеропорту Бориспіль випробував прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Про це він повідомив у Twitter вранці 25 жовтня.

– Їдемо залізничним експресом до аеропорту Бориспіль, – написав голова уряду.

– У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу, – наголосив він.

Їдемо залізничним експресом до аеропорту “Бориспіль”. У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу. pic.twitter.com/69g1SfcK3x — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.

– В листопаді початок роботи експресу, – повідомив Гройсман.

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Як повідомлялося, в аеропорту Бориспіль вже побудували дві платформи з пандусами для відповідних “рейкобусів”. Залізнична станція, яка будується біля аеропорту, носитиме назву Бориспіль-аеропорт.