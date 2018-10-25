Новий швидкісний поїзд з Києва до аеропорту Бориспіль вирушив у тестову поїздку.
Швидкісний поїзд із Києва до аеропорту Бориспіль випробував прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Про це він повідомив у Twitter вранці 25 жовтня.
– Їдемо залізничним експресом до аеропорту Бориспіль, – написав голова уряду.
– У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу, – наголосив він.
Їдемо залізничним експресом до аеропорту “Бориспіль”. У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу. pic.twitter.com/69g1SfcK3x
— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.
– В листопаді початок роботи експресу, – повідомив Гройсман.
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Як повідомлялося, в аеропорту Бориспіль вже побудували дві платформи з пандусами для відповідних “рейкобусів”. Залізнична станція, яка будується біля аеропорту, носитиме назву Бориспіль-аеропорт.