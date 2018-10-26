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Олег Сенцов написал завещание (Письмо)

Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно заключен в России, попросил опубликовать завещание.

Письмо Сенцова от 7 сентября 2018 передала его сестра Наталья Каплан Громадському.

Так, Олег Сенцов завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий.

Наследниками режиссер назначил своих детей – Алину и Владислава.

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Письмо Олега Сенцова:

“Я, Сенцов Олег Геннадиевич, находясь в здравом уме и твердой памяти завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно Носорог, Кай, а также написанные мной в неволе Блистательный мир, Вороны и Кристи моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа, она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов.

Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверено моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18″.

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Напомним, украинский политзаключенный Олег Сенцов за время пребывания в российской колонии написал уже 5 сценариев, сборник рассказов и роман.

Фото: Dreamsime

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