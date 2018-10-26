Український режисер Олег Сенцов, який незаконно ув’язнений у Росії, попросив опублікувати заповіт.

Лист Сенцова від 7 вересня 2018 року передала його сестра Наталія Каплан Громадському.

Так, Олег Сенцов заповідає екранізацію своїх робіт режисерці Євгенії Врадій.

Спадкоємцями режисер призначив своїх дітей — Аліну та Владислава.

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Лист Олега Сенцова:

“Я, Сенцов Олег Геннадійович, перебуваючи при здоровому розумі й твердій пам’яті заповідаю в разі моєї смерті екранізацію фільмів за моїми сценаріями, а саме Носорог, Кай, а також написані мною в неволі Блистательный мир, Вороны та Кристи моїй соратниці й другому режисерові Євгенії Врадій у якості режисера-постановника. У разі її відмови, вона має право обрати, кому передоручити ці екранізації, а також обрати компанію виробника цих фільмів.

Правонаступниками, спадкоємцями і одержувачами моїх гонорарів після моєї смерті, я призначаю моїх дітей: Сенцової Аліну і Сенцова Владислава. Заповіт складено в ІК-8 м Лабитнангі в присутності і завірено моїм адвокатом Дінзе Дмитром. 07.09.18″

Нагадаємо, український політв’язень Олег Сенцов за час перебування в російській колонії написав вже 5 сценаріїв, збірку оповідань та роман.