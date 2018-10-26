Депутатская группа партия Відродження требует провести аудит тарифов на коммунальные услуги в каждой области. А также – отказаться от подорожания газа для населения по требованию МВФ.

С таким заявлением выступил сопредседатель депутатской группы партия Відродження Виктор Бондарь.

Он отметил, что политику власти в вопросе стоимости газа для граждан можно уверенно назвать коммунальным террором.

– На 23% выросли цены на газ сегодня, до выборов следует ожидать еще одного повышения – на 40%. И это в то время, как люди уже не в состоянии “тянуть” нынешний уровень тарифов. Подтверждением тому является задолженность за коммунальные услуги, которая уже давно превысила 40 млрд грн и будет расти дальше! Власть действует по парадоксальному принципу: не можете платить 1000 грн – будете платить 2000 грн. Иначе как коммунальным террором это назвать нельзя, – отметил Виктор Бондарь.

Он добавил, что только субсидий для компенсации украинцам расходов на оплату коммунальных услуг недостаточно – государство должно кардинально изменить подход к вопросам энергоэффективности.

– Как я уже неоднократно подчеркивал, за последние три года мы потратили из госбюджета на субсидии более 200 млрд грн. Эти деньги пошли Нафтогазу и энергетическим компаниям, для людей же ничего не изменилось. На программы энергосбережения в государственной смете нужно заложить такую ​​же сумму, как и на субсидии – не менее 55 млрд грн. Это деньги, которые могут быть направлены на замену котлов, утепление крыш в домах, монтаж новых окон и установку счетчиков. Конечная цель этих мероприятий – снизить потребление энергоресурсов, дать людям возможность утеплить свое жилье. Такая политика принесет десятки миллиардов гривен экономии как для конкретных украинских семей, так и для страны в целом, – предложил политик.

Виктор Бондарь также сообщил, что депутатская группа партия Відродження потребует провести аудит тарифов на коммунальные услуги в каждой области.

– Более 1,5 года назад наша депутатская группа зарегистрировала в парламенте проект постановления №4218, которым предлагалось не только ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ, но и провести аудит тарифов по всей стране – в каждом городе, в каждом коммунальном предприятии. Если бы тогда нас поддержали и начали эту работу, то сегодня в большинстве украинских городов были бы совершенно другие тарифы, – отметил сопредседатель депутатской группы партия Відродження.

Он призвал представителей всех парламентских фракций объединить усилия для недопущения дальнейшего повышения тарифов на газ.

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– Не стоит повторять прошлые ошибки! Давайте объединять усилия, потому что самостоятельно ни одна политическая сила не достигнет результата. Депутатская группа партия Відродження предлагает сформировать из фракций и групп в Верховной Раде депутатское объединение “Остановим коммунальный террор!”. Если мы хотим реально помочь людям, то должны не заниматься саморекламой, а объединять усилия. Мы неоднократно говорили, что пора прекратить идти на поводу у МВФ. Ради получения очередного транша, который опять просто “проедят”, жизнь украинцев превращают в социальный ад. Необходимо остановить коммунальный террор, вернуть в тарифную политику государства здравый смысл, – отметил сопредседатель депутатской группы партия Відродження.

К слову, депутаты группы партия Відродження зарегистрировали в парламенте законопроект, который обеспечит вступление в силу решения Конституционного суда Украины (КСУ) о возобновлении социальных гарантий чернобыльцам.