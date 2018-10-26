Депутатська група партія Відродження вимагає провести аудит тарифів на комунальні послуги в кожній області. А також – відмовитися від подорожчання газу для населення на вимогу МВФ.

Із такою заявою виступив співголова депутатської групи партія Відродження Віктор Бондар.

Він наголосив, що політику влади в питанні вартості газу для громадян можна впевнено назвати комунальним терором.

– На 23% зросли ціни на газ сьогодні, до виборів слід очікувати ще одного підвищення – на 40%. І це тоді, як люди вже не в змозі “тягнути” нинішній рівень тарифів. Підтвердженням цього є заборгованість за комунальні послуги, що вже давно перевищила 40 млрд грн і зростатиме надалі! Влада діє за парадоксальним принципом: не можете платити 1000 грн – будете платити 2000 грн. Інакше як комунальним терором це назвати не можна, – наголосив Віктор Бондар.

Він додав, що лише субсидій для компенсації українцям витрат на оплату комунальних послуг недостатньо – держава мусить кардинально змінити підхід до питань енергоефективності.

– Як я уже неодноразово наголошував, за останні три роки ми витратили з держбюджету на субсидії понад 200 млрд грн! Ці гроші пішли Нафтогазу та енергетичним компаніям, а для людей нічого не змінилося. На програми енергозбереження у державному кошторисі потрібно закласти таку саму суму, як і на субсидії – не менше ніж 55 млрд грн. Це гроші, які можуть бути спрямовані на заміну котлів, утеплення дахів у будинках, монтаж нових вікон та встановлення лічильників. Кінцева мета цих заходів – знизити споживання енергоресурсів, дати людям можливість утеплити своє житло. Така політика принесе десятки мільярдів гривень економії як для конкретних українських родин, так і для країни загалом, – запропонував політик.

Віктор Бондар також повідомив, що депутатська група партія Відродження вимагатиме провести аудит тарифів на комунальні послуги в кожній області.

– Понад 1,5 роки тому наша депутатська група зареєструвала в парламенті проект постанови №4218, якою пропонувалося не тільки запровадити мораторій на підвищення тарифів ЖКГ, а й провести аудит тарифів по всій країні – в кожному місті, в кожному комунальному підприємстві. Якби тоді нас підтримали і розпочали цю роботу, то сьогодні у більшості українських міст були б абсолютно інші тарифи, – наголосив співголова депутатської групи партія Відродження.

Він закликав представників усіх парламентських фракцій об’єднати зусилля для недопущення подальшого підвищення тарифів на газ.

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– Не варто повторювати минулі помилки! Слід об’єднувати зусилля, бо самостійно жодна політична сила не досягне результату. Депутатська група партія Відродження пропонує сформувати з фракцій і груп у Верховній Раді депутатське об’єднання “Зупинимо комунальний терор!”. Якщо ми хочемо реально допомогти людям, то повинні не займатися саморекламою, а об’єднувати зусилля. Ми неодноразово говорили, що час припинити йти на поводу в МВФ. Заради отримання чергового траншу, який знову “проїдять”, життя українців перетворюють на соціальне пекло. Необхідно зупинити комунальний терор, повернути в тарифну політику держави здоровий глузд, – наголосив співголова депутатської групи партія Відродження.

До слова, депутати групи партія Відродження зареєстрували в парламенті законопроект, який забезпечить набуття чинності рішення Конституційного суду України (КСУ) щодо відновлення соціальних гарантій чорнобильцям.