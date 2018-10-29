Партия Відродження предлагает создать в парламенте депутатское объединение Остановим коммунальный террор с целью недопущения дальнейшего повышения цен на газ в Украине.

Об этом заявил глава политсовета Партии Відродження Владимир Пилипенко.

– Еще летом мы предупреждали о том, что нынешняя тарифная политика власти лишена какой-либо логики, ее можно назвать коммунальным террором по отношению к населению страны. Это фактически грабеж граждан! К сожалению, с тех пор ситуация только ухудшилась. Ни одна политическая сила самостоятельно не в состоянии защитить украинцев от этого коммунального террора. Здесь не помогут акции протеста, которые сейчас начали организовать различные политические силы, – нужны совместные действия в парламенте, которые бы на законодательном уровне прекратили эту вакханалию с тарифами, – заявил Владимир Пилипенко.

Он добавил, что именно для эффективной борьбы за уровень тарифов, посильный для украинцев, Партия Відродження призывает к объединению усилий всего депутатского корпуса.

Читайте: Повышение тарифов на газ: хватит субсидий на всех

– Мы предлагаем всем партиям, декларирующим свое несогласие с тарифной политикой, объединить усилия, сформировать депутатское объединение и разработать четкий план совместных действий. Убежден, что если партии хотят не просто пиариться на этой теме, а реально защитить людей от коммунального террора, они поддержат нашу инициативу. Хочу подчеркнуть, что времени для этого на самом деле не так уж много, ведь страну ожидает еще более радикальное повышение тарифов – на 40%, как того требует МВФ. Поэтому очень важно отбросить все разногласия между политиками и начать действовать, действовать уже сейчас, – призвал глава политсовета Партии Відродження.

Напомним, депутатская группа партия Відродження требует провести аудит тарифов на коммунальные услуги в каждой области. А также – отказаться от подорожания газа для населения по требованию МВФ.