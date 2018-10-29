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В Украине придумали наказание за задержку зарплат

Минсоцполитики разработало законопроект, согласно которому работодатель будет платить пеню за задержку зарплаты.

Министерство социальной политики разработало проект закона Об усилении защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя, сообщает пресс-служба ведомства.

Указанным законопроектом предусматривается ввести усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы, в частности:

  • обязательство работодателя выплатить работнику пеню в размере учетной ставки Национального банка Украины за каждый день задержки свыше 15 дней
  • предоставление права работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы, причитающейся работнику, на срок более 15 дней
  • выплата работнику компенсации в размере трех среднемесячных заработных плат (за последние 12 месяцев) в случае возбуждения дела о банкротстве работодателя или прекращения трудового договора в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела.

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Ранее Факты ICTV писали, что зарплата украинского учителя – самая низкая в Европе, а рабочая нагрузка – одна из самых больших.

Фото: dreamstime.

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