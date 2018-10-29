Минсоцполитики разработало законопроект, согласно которому работодатель будет платить пеню за задержку зарплаты.

Министерство социальной политики разработало проект закона Об усилении защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя, сообщает пресс-служба ведомства.

Указанным законопроектом предусматривается ввести усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы, в частности:

обязательство работодателя выплатить работнику пеню в размере учетной ставки Национального банка Украины за каждый день задержки свыше 15 дней

предоставление права работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы, причитающейся работнику, на срок более 15 дней

выплата работнику компенсации в размере трех среднемесячных заработных плат (за последние 12 месяцев) в случае возбуждения дела о банкротстве работодателя или прекращения трудового договора в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела.

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