Мінсоцполітики розробило законопроект, згідно з яким роботодавець буде платити пеню за затримку зарплати.

Міністерство соціальної політики розробило проект закону Щодо посилення захисту прав працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначеним законопроектом передбачається запровадити посилення захисту прав працівників у разі порушення строків виплати заробітної плати, зокрема шляхом:

зобов’язання роботодавця сплатити працівнику пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України за кожний день затримки понад 15 днів

надання права працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати належної працівникові, на термін більше 15 днів

виплати працівнику компенсації у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат (за останні 12 місяців), у разі порушення справи про банкрутство роботодавця чи припинення трудового договору у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи.

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