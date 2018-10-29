В Україні протримається тепла та сонячна погода. Тільки наприкінці тижня прийдуть дощі.

Про це пише Укргідрометцентр.

У вівторок, 30 жовтня, температура повітря у більшості областей буде теплою: +15° +22°. На півночі України, а саме у Сумській, Харківській, Київській та Чернігівській областях – +10 +16 градусів.

У середу, 31 жовтня, ніч буде ясною і теплою, до +9 градусів, а ось день буде хмарним з невеликою кількістю опадів і температурою +15°.

– У Франції, Іспанії – холодяка 0 +7 градусів, у Швеції, Норвегії – до 10 градусів морозу. Сніг вірогідний навіть в Іспанії. А у нас – синоптичний мед, – написала на своїй сторінці у Facebook Наталія Діденко.

У четвер, 1 листопада, хмарно з проясненнями і без дощів. Трохи похолодає, вдень 11-13 градусів тепла, вночі 6-8 градусів. Дощів не очікується.

На півдні країни сонячно. Вдень 13-15 градусів, вночі 6-10 вище нуля.

На заході тепліше. У деяких областях вдень повітря прогріється до +20. Вночі там +8 + 10°.

Правда, на сході України очікуються нічні заморозки до -1. Вдень там 10-12 градусів тепла.

У Києві сонячно без опадів. Температура вдень 11-13 градусів, вночі 6-8 вище нуля.

У п’ятницю, 2 листопада, на захід України прийдуть дощі, на решті території сухо. Вдень 11-13 градусів тепла, вночі 4-6°.

На півдні вдень 13-15 вище нуля, вночі + 6-8°.

На заході дощитиме, але буде тепло. Вдень 14-20 вище нуля, вночі + 7-9°.

У Києві без опадів, вдень 11-13 градусів, вночі 4-6 вище нуля.

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