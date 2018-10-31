Воздушное пространство над Черным морем в Херсонской области будет закрыто на текущей неделе на несколько дней в связи с проведением испытаний ракет средней дальности.

Об этом сообщил врио начальника пресс-центра командования Воздушными силами Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский, пишет Интерфакс-Украина.

– Начинаются контрольно-летные испытания ракет средней дальности зенитно-ракетных комплексов Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Херсонской области, – рассказал Струтинский.

Испытания будут проходить “на протяжении этой недели, до воскресенья”, предположительно, с 1 по 4 ноября, однако официальное заявление по поводу их начала и закрытия воздушного пространства ожидается в четверг.

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Напомним, в Черном море возможна эскалация, РФ останавливает судна.

Фото: Sergei Razvodovskij/Dreamstime.com