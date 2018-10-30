Украина не будет останавливать российские судна в Азовском море, потому что это противоречит международному морскому праву.

Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Украины Игорь Воронченко в программе Свобода слова на ICTV.

На вопрос, может ли Украина согласно межгосударственному соглашению с РФ выставить своих пограничников или военных для осмотра российских судов, которые идут в российские порты, Воронченко ответил:

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– На мой взгляд, это сейчас делать не нужно, это нужно решать в международных институтах безопасности.

Нужно привести законодательство к международным нормам. Это соглашение, которое было подписано в 2003 году, оно не соответствует Конвенции международного морского права. И под такое понятие как внутренние воды для моря, для Азовского моря, не подпадает. Военный корабль может осматривать судно, если есть основания предполагать, что оно: занимается пиратством, работорговлей, также несанкционированное вещание и находится под другим флагом.

За период с 25 апреля остановлен 4281 корабль и 202 в Азовском море. Это для каждого корабля должно быть такое досье, что вся ФСБ РФ должна быть привлечена к этим делам. И такими грязными методами мы заниматься не будем. Мы будем патрулировать в определенных районах, показывать свое присутствие, – сказал он.

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