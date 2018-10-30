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Почему Украина не будет останавливать российские судна в Азовском море

Украина не будет останавливать российские судна в Азовском море, потому что это противоречит международному морскому праву.

Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Украины Игорь Воронченко в программе Свобода слова на ICTV.

На вопрос, может ли Украина согласно межгосударственному соглашению с РФ выставить своих пограничников или военных для осмотра российских судов, которые идут в российские порты, Воронченко ответил:

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– На мой взгляд, это сейчас делать не нужно, это нужно решать в международных институтах безопасности.

Нужно привести законодательство к международным нормам. Это соглашение, которое было подписано в 2003 году, оно не соответствует Конвенции международного морского права. И под такое понятие как внутренние воды для моря, для Азовского моря, не подпадает. Военный корабль может осматривать судно, если есть основания предполагать, что оно: занимается пиратством, работорговлей, также несанкционированное вещание и находится под другим флагом.

За период с 25 апреля остановлен 4281 корабль и 202 в Азовском море. Это для каждого корабля должно быть такое досье, что вся ФСБ РФ должна быть привлечена к этим делам. И такими грязными методами мы заниматься не будем. Мы будем патрулировать в определенных районах, показывать свое присутствие, – сказал он.

К чему приведет напряжение в Азове?

  • Против РФ введут очередные санкции 34%, 49 голосов
    49 голосов 34%
    34%
  • Ни к чему, РФ просто пытается запугать 29%, 42 голоса
    42 голоса 29%
    29%
  • Россия использует затопление суден для провокаций 20%, 29 голосов
    29 голосов 20%
    20%
  • К вооруженному противостоянию РФ и Украины в море 17%, 25 голосов
    25 голосов 17%
    17%
Всего голосов: 145

Ранее Факты ICTV рассказывали, что планирует Москва, какие последствия ожидают Украину и как противодействовать.

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