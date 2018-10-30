Украина не будет останавливать российские судна в Азовском море, потому что это противоречит международному морскому праву.
Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Украины Игорь Воронченко в программе Свобода слова на ICTV.
На вопрос, может ли Украина согласно межгосударственному соглашению с РФ выставить своих пограничников или военных для осмотра российских судов, которые идут в российские порты, Воронченко ответил:
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– На мой взгляд, это сейчас делать не нужно, это нужно решать в международных институтах безопасности.
Нужно привести законодательство к международным нормам. Это соглашение, которое было подписано в 2003 году, оно не соответствует Конвенции международного морского права. И под такое понятие как внутренние воды для моря, для Азовского моря, не подпадает. Военный корабль может осматривать судно, если есть основания предполагать, что оно: занимается пиратством, работорговлей, также несанкционированное вещание и находится под другим флагом.
За период с 25 апреля остановлен 4281 корабль и 202 в Азовском море. Это для каждого корабля должно быть такое досье, что вся ФСБ РФ должна быть привлечена к этим делам. И такими грязными методами мы заниматься не будем. Мы будем патрулировать в определенных районах, показывать свое присутствие, – сказал он.
К чему приведет напряжение в Азове?
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- Ни к чему, РФ просто пытается запугать 29%, 42 голоса42 голоса 29%29%
- Россия использует затопление суден для провокаций 20%, 29 голосов29 голосов 20%20%
- К вооруженному противостоянию РФ и Украины в море 17%, 25 голосов25 голосов 17%17%
Ранее Факты ICTV рассказывали, что планирует Москва, какие последствия ожидают Украину и как противодействовать.