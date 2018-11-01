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В Украине повысят пенсии военным – дата

В Украине с 1 января 2019 года планируют провести плановое повышение пенсий военнослужащим.

Именно такое поручение дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман гновоназначенному главе Пенсионного фонда (ПФ) Евгению Капинусу.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

– Два важнейших задания: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 года в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 года провести первый в истории Украины массовый пересчет и повышение пенсий всех других категорий пенсионеров, – цитирует пресс-служба премьер-министра.

Читайте: Запрет на ношение камуфляжа и военной формы: как накажут нарушителей

К слову, ранее Владимир Гройсман пообещал, что Укрпочта не прекратит доставку пенсий.

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