Именно такое поручение дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман гновоназначенному главе Пенсионного фонда (ПФ) Евгению Капинусу.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

– Два важнейших задания: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 года в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 года провести первый в истории Украины массовый пересчет и повышение пенсий всех других категорий пенсионеров, – цитирует пресс-служба премьер-министра.