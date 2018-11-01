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В Україні підвищать пенсії військовим – дата

В Україні з 1 січня 2019 року планується планове підвищення пенсій військовослужбовцям.

Саме таке доручення дав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман голові Пенсійного фонду (ПФ) Євгену Капінусу.

Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів.

– Два найважливіших завдання: Пенсійний фонд повинен бути підготовлений до того, щоб з 1 січня 2019 року у черговий раз підвищити пенсії військовим пенсіонерам. А також підготуватися до того, щоб з 1 березня 2019 року провести перший в історії України масовий перерахунок і підвищення пенсій всіх інших категорій пенсіонерів, – цитує прес-служба прем’єр-міністра.

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До речі, раніше Володимир Гройсман пообіцяв, що Укрпошта не припинить доставку пенсій.

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