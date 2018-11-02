В Верховной Раде зарегистрировали законопроект О свободе передвижения и свободном выборе места жительства.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект О свободе передвижения и свободном выборе места жительства, который находился в разработке еще с весны этого года. Факты ICTV узнали о важнейших предложенных изменениях касательно регистрации места жительства.



Какие правила действуют сегодня

Сегодня любому человеку, проживающему в Украине, нужно зарегистрировать свое место жительства. Прописка может оформляться одновременно с выпиской с предыдущего места жительства.

О своем месте жительства нужно сообщать государству, однако для этого понадобится большой пакет документов:

заявление о регистрации;

копия паспорта;

военный билет;

документ, подтверждающий право на проживание (акт о праве собственности, договор аренды, просто письменное согласие собственника жилья).

Что изменится

Предложенная народными депутатами система будет базироваться на доверии и будет похожа на ту, которая существует в США. Заявление на изменение фактического места жительства можно подать в любом Центре предоставления административных услуг, или отправить по интернету.

Количество документов предлагают уменьшить до одного – заявления, где будут указаны паспортные данные и адрес, по которому хочет зарегистрироваться человек. Если вы не находитесь по зарегистрированному месту больше месяца, то можно сообщить о своем местонахождении органу регистрации.

Начинаться регистрация по новому закону должна немедленно, а не растягиваться на несколько дней, как это иногда бывает. Справки о подтверждении места жительства и составе семьи также не понадобится, поскольку соответствующие органы будут получать информацию из Единой информационной системы.

Отметка в паспорте тоже не будет обязательным условием регистрации и будет ставиться по желанию гражданина.

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После рассмотрения заявления на смену места регистрации, человеку будет приходить письмо с подтверждением обращения и адреса места жительства. Размер пошлины, которая платится при регистрации, предлагают уменьшить с 27,2 грн до 14,9 грн. При выписке человека предлагается давать месяц для постановки на новое место регистрации.

Специальные группы

В законопроекте также существует перечень специальных случаев по регистрации граждан. Например, бездомные, состоящие на учете в специализированных социальных учреждениях, учреждениях социального обслуживания и социальной защиты, должны регистрироваться с помощью заявлений в форме деклараций, которые подают уполномоченные лица этих учреждений (заведений).

Подобные нововведения также будут касаться людей, проживающих в домах престарелых, общежитиях. Также соответствующая регистрация может применяться к военнослужащим.

– Военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы) и члены их семей, выбравших регистрацию по адресу воинских частей, в которых указанные военнослужащие проходят военную службу, регистрируются, снимаются с регистрации по заявлениям в форме деклараций, подаваемых уполномоченными лицами этих воинских частей, – говорится в документе.

Проверки и наказание

В том случае, если органы регистрации будут сомневаться в достоверности места проживания человека, например, он в третий раз за год меняет адрес регистрации, то они могут приостановить действие регистрационных данных или аннулировать их.

Также могут отправить к заявителю инспектора, чтобы тот проверил предоставленную человеком информацию. В зону риска попадают:

лица, которые часто меняют адрес регистрации (три раза в год);

ребенок зарегистрированный без родителей или опекунов;

в случае подозрения на проживание в жилье более трех семей.

Во время проверки человека могут попросить в течение 5 дней предоставить объяснения и доказательства законного пребывания в жилье, или пригласить проверяющих лично. Во время подобной проверки может вестись видеозапись, а по ее завершению составят акт.

Если по результатам проверки выявят несоответствия, то заявителя оштрафуют, а регистрацию остановят. За представление недостоверных данных человека могут оштрафовать на сумму от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн.

За проживание без регистрации или без уведомления органа регистрации предусмотрен штраф в размере от 340 до 850 грн.

К слову, в системе регистрации автомобилей в Украине произошли перемены.