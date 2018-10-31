В Киеве проходит презентация информационно-аналитической системы Реестр домашних животных. Этот новый городской сервис является цифровой базой данных для домашних и бездомных животных столицы.
Реестр домашних животных уже работает в тестовом режиме, который продлится до конца ноября.
Пользоваться системой смогут зарегистрированные и незарегистрированные пользователи, Национальная полиция, ветеринарные клиники, уполномоченные лица.
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Основные функции, которыми можно воспользоваться сейчас:
- Регистрация и идентификация граждан в системе
- Регистрация животных в системе
- Верификация животных
- Поиск и предоставление информации о животных и их владельцах
- Подтверждение соответствия, зарегистрированного животного зарегистрированному гражданину
Факты ICTV узнали у менеджера проектов Kyiv Smart City Дарины Кругляковой, как пройти регистрацию, сколько это стоит и как это работает.
Как зарегистрировать животное:
- Владелец животного проходит авторизацию через Киев ID и заполняет его карту.
- После этого, необходимо приехать в Службу учета и регистрации животных (проспект Отрадный, 61), где подтвердят регистрацию и выдадут жетон с уникальным номером, который вешается на ошейник. Он содержит QR код, по которому можно идентифицировать потерянное животное и найти сведения о ее хозяине в системе.
Данные о бездомных животных будут размещать сотрудники ветеринарных клиник и других профильных учреждений.
– Регистрация котов проводится по желанию. А вот собак – обязательно, согласно решению Киевского городского совета от 25.10. 2007, №1079/3912 – Обязательной регистрации подлежат собаки, которые принадлежат на правах собственности или других основаниях физическим или юридическим лицам и находящиеся на территории Киева).
Сколько стоит зарегистрировать животное:
– Регистрация на сайте бесплатна, а при верификации платная.
Собаки – 45 грн
Коты – 35 грн
Дикие животные (обязательное чипирование) – 100 грн
Зачем нужна система?
Введение единой информационно-аналитической системы предоставляет киевлянам возможность упростить регистрацию.
Идентификация в РДТ обеспечит дополнительную защиту животным. Ведь в случае, если животное потерялось, найти его при наличии регистрации и жетона намного проще.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада рассматривает новые правила содержания домашних животных.
Фото: dreamstime.