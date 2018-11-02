У Верховній Раді зареєстрували законопроект Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання, який знаходився в розробці ще з весни цього року. Факти ICTV дізналися про найважливіші запропоновані зміни щодо реєстрації місця проживання.

Які правила діють сьогодні

Сьогодні будь-якій людині, що проживає в Україні, потрібно зареєструвати своє місце проживання. Прописка може оформлятися одночасно з випискою з попереднього місця проживання.

Про своє місце проживання потрібно повідомляти державі, проте для цього знадобиться великий пакет документів:

заява про реєстрацію;

копія паспорта;

військовий квиток;

документ, що підтверджує право на проживання (акт про право власності, договір оренди, просто письмова згода власника житла).

Що зміниться

Запропонована народними депутатами система базуватиметься на довірі і буде схожа на ту, яка існує у США. Заяву на зміну фактичного місця проживання можна подати у будь-якому Центрі надання адміністративних послуг, або надіслати за допомогою інтернету.

Кількість документів пропонують зменшити до одного – заяву, де будуть вказані паспортні дані та адреса, за якою хоче зареєструватися людина. Якщо ж ви не перебуваєте за зареєстрованим місцем більше місяця, то можна повідомити про своє місце перебування органу реєстрації.

Розпочинатися реєстрація за новим законом має негайно, а не розтягуватися на кілька днів, як це інколи буває. Довідки про підтвердження місця проживання та склад сім’ї також не знадобиться, оскільки відповідні органи отримуватимуть інформацію з Єдиної інформаційної системи.

Відмітка у паспорті також не буде обов’язковою умовою реєстрації і ставитиметься за бажанням громадянина.

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Після розгляду заяви на зміну місця реєстрації, людині приходитиме лист із підтвердженням звернення та адреси місця проживання. Розмір мита, що платиться під час реєстрації, пропонують зменшити з 27,2 грн до 14,9 грн. Під час виписки людини пропонується давати місяць для постановки на нове місце реєстрації.

Спеціальні групи

У законопроекті також існує перелік спеціальних випадків щодо реєстрації громадян. Наприклад, бездомні які перебувають на обліку у спеціалізованих соціальних установах, закладах соціального обслуговування та соціального захисту, мають реєструватися за допомогою заяв у формі декларацій, які подають уповноважені особи цих установ (закладів).

Подібні нововведення також стосуватимуться людей, які проживають у будинках для людей похилого віку, гуртожитках. Також відповідна реєстрація може застосовуватися до військовослужбовців.

– Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби) та члени їх сімей, що обрали реєстрацію за адресою військових частин, в яких зазначені військовослужбовці проходять військову службу, реєструються, знімаються з реєстрації за заявами у формі декларацій, що подаються уповноваженими особами цих військових частин, – йдеться у документі.

Перевірки та покарання

У тому випадку, якщо органи реєстрації сумніватимуться щодо достовірності місця проживання людини, наприклад, вона втретє за рік змінює адресу реєстрації, то вони можуть призупинити дію реєстраційних даних або ж анулювати їх.

Також можуть відправити до заявника інспектора, аби той перевірив надану людиною інформацію. В зону ризику потрапляють:

особи, які часто змінюють адресу реєстрації (тричі на рік);

дитина зареєстрована без батьків або опікунів;

у випадку підозри на проживання в житлі більше трьох сімей.

Під час перевірки людину можуть попросити протягом 5 днів надати пояснення та докази законного перебування у житлі, або запросити перевіряючих особисто. Під час подібної перевірки може вестися відеозапис, а по її завершенню складуть акт.

Якщо за результатами перевірки виявлять невідповідності, то заявника оштрафують, а реєстрацію зупинять. За подання недостовірних даних людину можуть оштрафувати на суму від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн.

За проживання без реєстрації або без відповідного повідомлення органу реєстрації передбачено штраф у розмірі від 340 до 850 грн.

До слова, у системі реєстрації автомобілів в Україні відбулися зміни.