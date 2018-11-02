Узбекистан хоче ввести санкції проти України через “нечесну боротьбу на автомобільному ринку”.

Пропонується завозити менше українських товарів в Узбекистан, оскільки йде нібито нечесна боротьба на авторинку, повідомляє інформагенція Узбекистану.

– Маємо справу з випадком явного протекціонізму позицій національних виробників з боку української влади. Дані дії ніяк не можуть бути охарактеризовані як ринкові. Вони порушують принципи справедливої конкурентної боротьби, – сказал член законодавчої палати Еркін Халбутаєв.

За його словами, ці дії не можуть бути прийняті як дружній акт по відношенню до Узбекистану.

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Політик також додав, що Україна не враховує сформований істотний дисбаланс у взаємній торгівлі з Узбекистаном, адже обсяг імпорту перевищує експорт в Україну утричі.

Тому Узбекистан вважає санкції хорошою відповіддю на “недружні дії партнерів по міжнародній торгівлі”

Нагадаємо, ЄС засудив санкції Росії проти України.

Фото: Dmitry Shirinkin/Dreamstime.com