С 1 января 2019 года работникам полиции и службы спасения повысят зарплату.

С 1 января 2019 года полицейским и спасателям на 30% повысят заработную плату, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

– Решением КМУ мы повысили заработную плату для полицейского и спасателя на 30%. С первого января минимальная зарплата для работника ГСЧС составит 9 тыс. грн, для полицейского – 9,2 тыс., – сказал Аваков.

Кроме того, с 2019 года запустят новые механизмы социального обеспечения полицейских и спасателей. Они включают повышение зарплат, выплаты компенсаций за аренду жилья и систему финансового лизинга на приобретение собственного жилья.

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По словам министра, компенсация аренды жилья составит от 1,9 до 2,9 тыс. грн в районном центре и от 2,9 до 4,3 тыс. грн в областном центре.

К слову, в США считают, что реформа полиции стала наиболее значимой в процессе трансформации правоохранительных органов Украины.