З 1 січня 2019 року працівникам поліції та служби порятунку підвищать зарплату.

З 1 січня 2019 року поліцейським та рятувальникам на 30% підвищать заробітну плату, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

– Рішенням КМУ ми підвищили заробітну плату для поліцейського та рятувальника на 30%. З першого січня мінімальна зарплата для працівника ДСНС становитиме 9 тис. грн, для поліцейського – 9,2 тис., – сказав Аваков.

Крім того, з 2019 року запустять нові механізми соціального забезпечення поліцейських та рятувальників. Вони включають підвищення зарплат, виплати компенсацій за винайм житла та систему фінансового лізингу на придбання власного житла.

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За словами міністра, компенсація оренди житла становитиме від 1,9 до 2,9 тис. грн в районному центрі та від 2,9 до 4,3 тис. грн в обласному центрі.

До слова, у США вважають, що реформа поліції стала найбільш значущою у процесі трансформації правоохоронних органів України.