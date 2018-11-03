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Турция не останется в стороне – Порошенко об агрессии РФ в Азовском море

Турция не будет игнорировать агрессивные действия РФ в Азовском море.

Порошенко та Ердоган

Президент Петр Порошенко заявил, что Турция не собирается оставаться в стороне, когда речь заходит о вопросах ползучей агрессии России в Азовском море, передает 112 Украина.

– Турция не останется в стороне в вопросах ползучей агрессии в Азовском море. Мы договорились о координации наших действий по проблеме нарушения оккупационными властями Крыма прав человека на территории автономии, и мы подтвердили настрой работать вместе над решением этих вопросов как на двустороннем уровне, так и на многостороннем – в формате международных организаций, в частности, ООН, – сказал Порошенко.

Президент также предложил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану начать диалог о поддержке размещения миротворческой миссии на Донбассе.

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По словам Порошенко, Украина доверяет Турции и будет рада ее участию в миссии миротворцев ООН.

К слову, российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море запретили въезд в Украину.

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