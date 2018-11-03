Туреччина не ігноруватиме агресивні дії РФ в Азовському морі.

Президент Петро Порошенко заявив, що Туреччина не збирається залишатися осторонь, коли мова заходить про питання повзучої агресії Росії в Азовському морі, передає 112 Україна.

– Туреччина не залишиться осторонь в питаннях повзучої агресії в Азовському морі. Ми домовилися про координацію наших дій з проблеми порушення окупаційною владою Криму прав людини на території автономії, і ми підтвердили налаштованість працювати разом над вирішенням цих питань як на двосторонньому рівні, так й на багатосторонньому – у форматі міжнародних організацій, зокрема, ООН, – сказав Порошенко.

Президент також запропонував лідеру Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану почати діалог щодо підтримки розміщення миротворчої місії на Донбасі.

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За словами Порошенка, Україна довіряє Туреччини і буде рада її участі у місії миротворців ООН.

До слова, російській делегації Комісії з питань рибальства в Азовському морі заборонили в’їзд в Україну.