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Встреча Порошенко и Эрдогана: о чем договорились лидеры Украины и Турции

Украина и Турция договорились сотрудничать в сфере развития и продолжать работу над созданием ЗСТ.

Порошенко та Ердоган

Во время встречи президент Петр Порошенко и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились ускорить работу по созданию зоны свободной торговли, а также сотрудничать в сфере развития, сообщает пресс-служба президента Украины.

По словам Эрдогана, во время встречи было принято решение о завершении работы по подписанию соглашения о Зоне свободной торговли до конца 2018 года.

– Рад, что взаимодействие с Турецким агентством сотрудничества и координации получило новые правовые рамки. Мы подписали Соглашение о сотрудничестве в области развития. Хорошо, если это сотрудничество, в частности инфраструктурного развития, будет касаться и украинского Донбасса, – рассказал Порошенко о сотрудничестве в сфере развития.

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На встрече также обговорили продолжение работы по освобождению политзаключенных, которых удерживают в оккупированном Крыму и России.

– Сейчас не только мы с президентом Эрдоганом, но и весь мир заботится об освобождении украинских заложников. Этот вопрос позавчера стоял во время наших переговоров с канцлером Германии Меркель, я его буду поднимать во время визита в Хельсинки 7 ноября и Париже – 11, – подчеркнул глава Украины.

В свою очередь, президент Турции заявил, что страна не собирается признавать аннексию Крыма Россией и добавил, что будут продолжаться усилия по охране прав и интересов крымских татар.

Кроме того, концерны Укроборонпром и государственное агентство по вопросам оборонной промышленности Турции подписали меморандум о сотрудничестве.

К слову, Турция не будет игнорировать агрессивные действия РФ в Азовском море.

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