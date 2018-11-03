Україна і Туреччина домовилися співпрацювати у сфері розвитку та продовжувати роботу над створенням ЗВТ.

Під час зустрічі президент Петро Порошенко і лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися прискорити роботу зі створення зони вільної торгівлі, а також співпрацювати у сфері розвитку, повідомляє прес-служба президента України.

За словами Ердогана, під час зустрічі було прийнято рішення про завершення роботи щодо підписання угоди про Зону вільної торгівлі до кінця 2018 року.

– Радий, що взаємодія з Турецьким агентством співпраці і координації отримала нові правові рамки. Ми підписали Угоду про співпрацю у галузі розвитку. Добре, якщо ця співпраця, зокрема інфраструктурного розвитку, стосуватиметься й українського Донбасу, – розповів Порошенко про співпрацю у сфері розвитку.

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На зустрічі також обговорили продовження роботи зі звільнення політв’язнів, яких утримують в окупованому Криму та Росії.

– Зараз не тільки ми з президентом Ердоганом, а й весь світ турбується про звільнення українських заручників. Це питання позавчора стояло під час наших переговорів з канцлером Німеччини Меркель, я його підніматиму під час візиту в Гельсінкі 7 листопада і Париж – 11, – підкреслив глава України.

У свою чергу, президент Туреччини заявив, що країна не збирається визнавати анексію Криму Росією і додав, що триватимуть зусилля по охороні прав та інтересів кримських татар.

Крім того, концерни Укроборонпром і державне агентство з питань оборонної промисловості Туреччини підписали меморандум про співпрацю.

До слова, Туреччина не ігноруватиме агресивні дії РФ в Азовському морі.