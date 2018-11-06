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Аваков всегда готов к отставке – Шкиряк

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков всегда готов к отставке.

Об этом советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

– Мы живем в демократическом обществе. Любой министр, какой бы он профиль не возглавлял, когда идет на эту должность, всегда должен быть готов к отставке. Так же и министр внутренних дел Арсен Аваков всегда готов к отставке, – сказал он.

По мнению Шкиряка, вопрос только в том, какая мотивация этой отставки. Тем более, есть конституционный механизм осуществления таких шагов.

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Советник главы МВД отметил, если требование отставки Авакова базируется на деле Екатерины Гандзюк, то это выглядит нонсенсом.

По его словам, Нацполиция полностью выполнила свою работу по делу об убийстве активистки. Арестованы пятеро причастных, организатор и непосредственный исполнитель преступления, а также трое соучастников.

Напомним, почему должна быть создана ВСК относительно убийства Екатерины Гандзюк и кто войдет в ее состав.

Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк?

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