Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков завжди готовий до відставки.

Про це радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Ми живемо в демократичному суспільстві. Будь-який міністр, який би профіль не очолював, коли йде на цю посаду, завжди повинен бути готовим до відставки. Так само міністр внутрішніх справ Арсен Аваков завжди готовий до відставки, – сказав він.

На думку Шкіряка, питання тільки в тому, яка мотивація цієї відставки. Тим більше, є конституційний механізм здійснення таких кроків.

Радник глави МВС зауважив, якщо вимога відставки Авакова базується на справі Катерини Гандзюк, то це виглядає нонсенсом.

За його словами, Нацполіція цілковито виконала свою роботу у справі про вбивство активістки. Заарештовано п’ятеро причетних, організатора та безпосереднього виконавця злочину, а також трьох співучасників.

Нагадаємо, чому має бути створена ТСК стосовно вбивства Катерини Гандзюк і хто увійде до її складу.