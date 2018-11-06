Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков завжди готовий до відставки.
Про це радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.
– Ми живемо в демократичному суспільстві. Будь-який міністр, який би профіль не очолював, коли йде на цю посаду, завжди повинен бути готовим до відставки. Так само міністр внутрішніх справ Арсен Аваков завжди готовий до відставки, – сказав він.
На думку Шкіряка, питання тільки в тому, яка мотивація цієї відставки. Тим більше, є конституційний механізм здійснення таких кроків.Читайте: Вбивство Гандзюк: у поліції достатньо матеріалу для розкриття справи
Радник глави МВС зауважив, якщо вимога відставки Авакова базується на справі Катерини Гандзюк, то це виглядає нонсенсом.
За його словами, Нацполіція цілковито виконала свою роботу у справі про вбивство активістки. Заарештовано п’ятеро причетних, організатора та безпосереднього виконавця злочину, а також трьох співучасників.
Нагадаємо, чому має бути створена ТСК стосовно вбивства Катерини Гандзюк і хто увійде до її складу.