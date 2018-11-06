10 дней в ноябре киевские музеи будут проводить дни открытых дверей.

Администрация музеев просит перед посещением уточнять условия дня открытых дверей заранее, так как некоторые музеи предоставляют бесплатный вход только некоторым категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т.д.) или по отдельному графику.

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День открытых дверей в музеях Киева:

6 ноября

Музей А. Пушкина, ул. Кудрявская, 9;

Музей шестидесятников, ул. О. Гончара, 33;

Музей Шолом-Алейхема, ул. Б. Васильковская, 5а.

7 ноября

Национальный музей Киевская картинная галерея, ул. Терещенковская, 9 (до 14.00);

Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15 (10.00 – 13.00);

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.

8 ноября

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.

13 ноября

Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21.

15 ноября

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.

25 ноября

Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;

Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;

Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121.

26 ноября

Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;

Музей гетманства, ул. Спасская, 16б.

28 ноября

Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;

Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а.

Национальный заповедник София Киевская, ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).

29 ноября

Мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Вышгородская, 5;

Национальный музей Тараса Шевченко, бул. Т. Шевченко, 12;

Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, ул. Паньковская, 9.

30 ноября

Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40б;

Национальный историко-архитектурный музей Киевская крепость, ул. Госпитальная, 24а;

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;

Музей Ивана Гончара, ул. Лаврская, 19 (Ивана Мазепы, 29).

Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской славы).

На постоянной основе работают бесплатно:

Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;

Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.

Ранее Факты ICTV подготовили перечень мероприятий ноября, которые безусловно достойны внимания.

Фото: dreamstime.