Депутатская группа партия Відродження призывает парламент поддержать проект постановления №9252, которым предлагается провести аудит тарифов во всех регионах Украины. Результаты аудита позволят пересмотреть цены на газ для населения.

Об этом во время выступления в Верховной Раде во вторник сообщил сопредседатель депутатской группы партия Відродження Виктор Бондарь.

Он отметил, что власть не понимает ситуации, в которой оказались украинцы после очередного повышения тарифов. Политик настаивает на том, что цены на газ для населения должны быть снижены.

– Мы все с вами знаем, что газ собственной добычи стоит в три раза дешевле импортного, который нам власть сегодня предлагает покупать. Так почему же не дают свой газ для населения и государственных учреждений? Почему не дают людям нормальную цену? Потому что заигрались в политику, в абсолютную экономическую вакханалию и экономическое безумие. Мы готовы избавиться от амбиций и поддержать любой проект постановления и решение ВР об отмене этих позорных тарифов, а также о проведении аудита тарифов на коммунальные услуги. Это будет единственно справедливое решение, – заявил Виктор Бондарь.

Он также добавил, что депутатская группа партия Відродження давно предлагала провести аудит тарифов и введение моратория на их повышение.

– К сожалению, нас тогда никто не услышал. Сегодня мы видим абсолютно циничную ситуацию: государственные предприятия Нафтогаз, Укргазвидобування показывают 60-70 млрд доходов в год. Руководство Нафтогаза выписывает себе премии 1 млрд 200 млн на 16 человек. И после этого они предлагают снова поднять тарифы. Извините, но это кощунство. Такие вещи допускать нельзя, – подчеркнул политик.

Также он назвал циничным вывод средств руководителем НАК Нафтогаз України Андреем Коболевым в США.

– Когда руководитель Нафтогазу переводит 8 млн долларов премии своей матери в Америку – это цинизм! Пусть бы его мама приехала в Украину, поселилась в любом селе, прожила на ту пенсию, которую дает государство, и платила бы те тарифы, которые он установил для населения. Вот тогда бы он понял, что такое реальная жизнь. Вместо этого он посылает маме 8 млн долларов, а вся Украина нищенствует и ищет средства для того, чтобы оплатить непосильные тарифы, – заявил сопредседатель депутатской группы партия Відродження.

Напомним, партия Возрождения предлагает создать в парламенте депутатское объединение Остановим коммунальный террор с целью недопущения дальнейшего повышения цен на газ в Украине.