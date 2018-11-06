Депутатська група партія Відродження закликає парламент підтримати проект постанови №9252, яким пропонується провести аудит тарифів в усіх регіонах України. Результати аудиту дадуть змогу переглянути ціни на газ для населення.

Про це під час виступу у Верховній Раді у вівторок повідомив співголова депутатської групи партія Відродження Віктор Бондар.

Він наголосив, що влада не розуміє ситуації, у якій опинилися українці після чергового підвищення тарифів. Політик наполягає на тому, що ціни на газ для населення мають бути знижені.

– Ми всі з вами знаємо, що газ власного видобування втричі дешевший за імпортний, який нам влада сьогодні пропонує купувати. То чому не дають свій газ для населення і державних установ? Чому не дають людям нормальну ціну? Бо загралися у політику, в абсолютну економічну вакханалію і економічне безглуздя. Ми готові позбутися амбіцій і підтримати будь-який проект постанови та рішення ВР про скасування цих ганебних тарифів і проведення аудиту тарифів на комунальні послуги. Це буде єдино справедливе рішення, – заявив Віктор Бондар.

Він також додав, що депутатська група партія Відродження давно пропонувала провести аудит тарифів та запровадити мораторій на їх підвищення.

– На жаль, нас тоді ніхто не почув. Сьогодні ми бачимо абсолютно цинічну ситуацію: державні підприємства Нафтогаз, Укргазвидобування показують 60-70 млрд прибутків у рік. Керівництво Нафтогазу виписує собі премію 1 млрд 200 млн на 16 осіб. І після цього вони пропонують нам знову підняти тарифи. Вибачте, але це блюзнірство. Такі речі допускати не можна, – наголосив політик.

Також він назвав цинічним виведення коштів керівником НАК Нафтогаз України Андрієм Коболєвим до США.

– Коли керівник Нафтогазу переказує 8 млн доларів премії своїй матері до Америки, – це цинізм! Нехай би його мама приїхала в Україну, поселилася у будь-якому селі, прожила на ту пенсію, яку дає держава, і сплачувала б ті тарифи, які він встановив для населення. От тоді б він зрозумів, що таке реальне життя. Натомість він надсилає мамі 8 млн доларів, а вся Україна жебракує і шукає кошти для того, щоб сплатити шалені тарифи, – заявив співголова депутатської групи партія Відродження.

Нагадаємо, партія Відродження пропонує створити в парламенті депутатське об’єднання Зупинимо комунальний терор з метою недопущення подальшого підвищення цін на газ в Україні.