Национальная полиция Украины заявила, что может раскрыть убийство активистки Екатерины Гандзюк.
Екатерина Гандзюк умерла вчера, 4 ноября.
Полиция заявила, что у них уже есть нужное количество материалов, чтобы раскрыть резонансное убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщает Интерфакс-Украина.
Так, заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев заявил, что, учитывая существующие доказательства, правоохранительные органы смогут раскрыть дело и доказать вину всех, кто причастен к убийству Екатерины Гандзюк, в том числе и вину заказчиков.
К слову, материалы Национальной полиции передали в работу следователю Службы безопасности Украины.
Напомним, сайт Факты ICTV рассказал, что делала Екатерина Гандзюк, как занимаются ее делом и почему в Украине совершают так много нападений на активистов.
Фото: УНИАН