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Убийство Гандзюк: у полиции достаточно материала для раскрытия дела

Национальная полиция Украины заявила, что может раскрыть убийство активистки Екатерины Гандзюк.

Екатерина Гандзюк умерла вчера, 4 ноября.

Полиция заявила, что у них уже есть нужное количество материалов, чтобы раскрыть резонансное убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев заявил, что, учитывая существующие доказательства, правоохранительные органы смогут раскрыть дело и доказать вину всех, кто причастен к убийству Екатерины Гандзюк, в том числе и вину заказчиков.

К слову, материалы Национальной полиции передали в работу следователю Службы безопасности Украины.

Напомним, сайт Факты ICTV рассказал, что делала Екатерина Гандзюк, как занимаются ее делом и почему в Украине совершают так много нападений на активистов.

Фото: УНИАН

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