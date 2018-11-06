З’явилася нова інформація щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Сайт Факти ICTV зібрав все, що відомо в один матеріал.

Катерина Гандзюк – українська громадська активістка, волонтер і радниця мера Херсона, в.о. керуючого справами міськвиконкому.

31 липня на неї скоїли жорстокий напад – облили сірчаною кислотою.

4 листопада Катерина Гандзюк померла в лікарні, в результаті поліорганної недостатності, яка з’явилася через хімічні опіки.

Що відомо про вбивство Гандзюк

12 осіб перевіряються на предмет участі у вбивстві Катерини Гандзюк, заявив генпрокурор Юрій Луценко.

За підозрою, ці люди ймовірно були замовниками.

– Сама Гандзюк говорила про частину з них по Skype і під час її допиту слідчим, – додав він.

Однак, у зв’язку з витоком, ці 12 осіб отримали потрібну їм інформацію.

Раніше журналісти Оксана Денисова і Тетяна Ніколаєнко опублікували ім’я ймовірного посередника між замовником і організатором вбивства Катерини.

Вони стверджували, що цим посередником виявився помічник народного депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Він, за їхньою інформацією, передавав гроші “за роботу” підозрюваному в організації вбивства Сергію Торбіну.

Сьогодні Микола Паламарчук заявив, що не причетний до нападу на Катерину Гандзюк, зазначивши, що конфліктів з нею і мотивів бажати зла у нього не було.

До речі, слідство вважає, що Сергій Торбін – організатор вбивства Гандзюк.

Але через витік однієї з версій, робота ГПУ була дискредитована.

Юрій Луценко стверджує, що це провина також і політичного піару на крові – звичайна боротьба за владу.

Він також додав, що частина справи буде передана до суду до кінця року.

Тим часом, глава Нацполіції Сергій Князєв показав, як проводили слідчий експеримент.

Як встановлювали обставини нападу: були допитані 367 свідків. Крім того, проведені дев’ять обшуків, більше 20 експертиз і близько 100 негласних слідчих дій.

Зараз затримані 5 підозрюваних у вбивстві Катерини Гандзюк (всі колишні учасники АТО): В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін (організатор) і Микита Грабчук (виконавець).

Четверо з них зізналися у скоєнні злочину, давши свідчення. Однак, як стверджують у поліції, сам організатор від співпраці зі слідством відмовляється.

Детальніше дивіться у відео:

Реакція політиків на вбивство Гандзюк

Президент України Петро Порошенко дав розгорнуту реакцію і зазначив, що впевнений, що Катерина Гандзюк не вмерла – її вбили.

Глава держави зазначив, що вимоги активістів з приводу відкритості слідства – обґрунтовані.

– Політичні спекуляції точно не прояснять цю справу, а лише більше її заплутають, – додав Порошенко.

Він також закликав не впадати у голослівні аргументи і разом працювати над механізмом, який покарає злочинців.

Після масштабних звинувачень у бездіяльності ГПУ і дискредитації роботи слідства, генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що подає заяву про свою відставку.

– Щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, – сказав він.

Що кажуть активісти про вбивство Гандзюк

Народний депутат Мустафа Найєм заявив в ефірі Свободи слова на ICTV, що напади на українських активістів стали системною історією.

Він виступав як один з ініціаторів створення ТСК і відзначав, що саме слідча комісія готуватиме звіти, які показуватимуть реальний стан справ.

Сьогодні Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію (ТСК). 19 осіб увійшли до її складу і розслідуватимуть вбивство активістки.

– Прокурор не дозволить, особливо після вчорашнього витоку, дати доступ будь-якому члену ТСК до якого-небудь документу слідства. Це я вам прямо і відверто кажу, – емоційно заявив Луценко з трибуни.

За словами голови ради Лабораторії законодавчих ініціатив Світлани Матвієнко, громадські організації вели паралельне слідство по вбивству Катерини Гандзюк.

Вони обіцяли викладати інформацію поступово самостійно, якби цього не зробили правоохоронні органи. Громадськість вважала, що поліція спеціально не розкривала деталі слідства і затягувала його.

Кого вважала замовником Катерина Гандзюк

Мер Херсона Володимир Миколаєнко розповів про розмову з Гандзюк у лікарні, коли вона прийшла до тями після нападу.

– Мені слід оголосити позицію Катерини. Вона не давала мені на це дозволу. Я запитав, кого вона вважає злочинцем, вона сказала “русня”.

Раніше здійснювалися вже напади на активістів у Херсоні – підпалювали квартири. З цього списку повинна була бути і квартира Катерини, однак їй поставили тамбур, щоб зловмисники не змогли пробратися до неї.

А коли ловили злочинців, один з хлопців розповів, що цими людьми незадоволені у “ДНР”, “ЛНР”, РФ.

– Вона назвала Луценку прізвища. Вони говорили однією мовою: генпрокурор почув її. Катерина була задоволена зустріччю з генпрокурором і сподівалася на результат.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV розбиралися, чому за рік здійснили понад 50 нападів на активістів, а держава не захистила їх.

Хто замовив вбивство Катерини Гандзюк? Місцеві держслужбовці 60%, 50 votes 50 votes 60% 60%

Місцеві правоохоронці 23%, 19 votes 19 votes 23% 23%

Спецслужби РФ для дестабілізації 11%, 9 votes 9 votes 11% 11%

Проросійські сили 7%, 6 votes 6 votes 7% 7% Всього голосів: 84 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Фото: УНІАН