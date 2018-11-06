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Відбір в Антикорупційний суд: названо імена міжнародних експертів

6 іноземців братимуть участь у відборі антикорупційних суддів України.

Мета Громадської ради міжнародних експертів – допомогти у відборі антикорупційних суддів. Її склад вже визначено Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККС). Усього з дванадцяти кандидатів відбір пройшли шестеро іноземців.

Так, міжнародні експерти перевірятимуть бажаючих стати антикорупційними суддями на: законність джерел доходів, відповідність рівня доходів кандидатів або членів їхніх сімей задекларованим статкам.

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Також експерти визначать, чи має кандидат достатньо знань та практики для роботи над реальними справами, які розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

Як відомо, робота Вищого антикорупційного суду може початися вже в березні 2019 року.

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