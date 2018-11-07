В Киеве усложнено движение транспорта на всех мостах. На мосту Патона и Южном проводятся ремонтные работы.

Карту пробок в Киеве публикует Google Maps.

Огромная пробка образовалась на мосту Патона. Движения заблокировано в сторону центра начиная от Дарницкой площади.

Также движение парализовано в центре столицы. Улицы Грушевского, Институтская, Крещатик, Европейская и Парковая перекрыты из-за митинга владельцев “евроблях”.

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Стоят машины на въезде в Киев в районе станции метро Теремки.

Усложнено движение от Вишневого и Софиевской Борщаговги.

Большая пробка на Жилянской.

Замедлено движение на бульваре Шевченко, Леси Украинки и в районе станции метро Лукьяновка.







Перекрытие дорог и ремонт мостов: Киев парализовали пробки (КАРТА) / 4 фотографии

Ранее Киевавтодор опубликовал видео, на котором показал карту отремонтированных дорог в Киеве за период с 2015 до 2018 года.