В Киеве усложнено движение транспорта на всех мостах. На мосту Патона и Южном проводятся ремонтные работы.
Карту пробок в Киеве публикует Google Maps.
Огромная пробка образовалась на мосту Патона. Движения заблокировано в сторону центра начиная от Дарницкой площади.
Также движение парализовано в центре столицы. Улицы Грушевского, Институтская, Крещатик, Европейская и Парковая перекрыты из-за митинга владельцев “евроблях”.
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Стоят машины на въезде в Киев в районе станции метро Теремки.
Усложнено движение от Вишневого и Софиевской Борщаговги.
Большая пробка на Жилянской.
Замедлено движение на бульваре Шевченко, Леси Украинки и в районе станции метро Лукьяновка.
Перекрытие дорог и ремонт мостов: Киев парализовали пробки (КАРТА) / 4 фотографии
Ранее Киевавтодор опубликовал видео, на котором показал карту отремонтированных дорог в Киеве за период с 2015 до 2018 года.
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