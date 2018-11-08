Украина и ряд других европейских стран полностью пересмотрели подходы защиты и обороны своих сухопутных границ и моря из-за военной агрессии РФ.

Об этом на форуме с прибрежными странами Черноморского региона заявил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

– Из-за военной агрессии России, Украины и другие европейские государства кардинально пересмотрели подходы по защите и обороны своих границ, в том числе на море, – сказал он.

Цигикал также отметил, что Украина реформирует свою Морскую охрану.

Будут также созданы отдельные структуры для зашиты нашей границы.

Например, в Одессе уже есть орган управления Морской охраны. Кроме того, разворачивается подразделение по побережью Черного и Азовского морей, а также реки Дунай.

Украина увеличивает силы береговой обороны, усиливает ВМФ, а также отслеживание заходов в Крым иностранных судов.

В этом морякам Украины помогут военные из других стран Черноморского бассейна.

Напомним, в США сказали, как Украина должна ответить на агрессию в Азовском море.