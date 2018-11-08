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Агресія Росії: Україна та країни Європи змінюють захист кордонів

Україна і низка інших європейських країн повністю переглянули підходи захисту і оборони своїх сухопутних кордонів і моря через військової агресії РФ.

Про це на форумі з прибережними країнами Чорноморського регіону заявив голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал.

– Через військову агресію Росії, України та інші європейські держави кардинально переглянули підходи щодо захисту і оборони своїх кордонів, зокрема на морі, – сказав він.

Цигикал також зазначив, що Україна реформує свою Морську охорону.

Будуть також створені окремі структури для захисту нашого кордону.

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Наприклад, в Одесі вже є орган управління Морської охорони. Крім того, розгортається підрозділ узбережжям Чорного та Азовського морів, а також річки Дунай.

Україна збільшує сили берегової оборони, підсилює ПМФ, а також відстеження заходів до Криму іноземних судів.

У цьому морякам України допоможуть військові з інших країн Чорноморського басейну.

Нагадаємо, у США сказали, як Україна повинна відповісти на агресію в Азовському морі.

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