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Акции под Радой и Мининфраструктуры: евробляхеры и перевозчики остановили Киев

Митинг евробляхеров в правительственном квартале 7 ноября стартовал в 7 утра.

Правительственный квартал с самого утра стал в пробках. Причина тому – сотни автомобилей с еврономерами, владельцы которых съехались под Верховную Раду для проведения акции.

Требование евробляхеров, как и на прошлых митингах – принятие закона, который сделает растаможку авто в Украине более доступной (законопроекты № 8487 и 8488).

В связи с акцией в правительственном квартале полиция усиленно патрулирует территорию, сообщает Отдел коммуникации столичного главка.Как сообщили в сообществе Авто Евро Сила в Facebook вечером накануне акции, комитет Рады отклонил все поправки к закону, предложенные активистами. Также комитет рекомендовал депутатам принять законопроект во втором чтении и в целом.

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Акции под Радой и Мининфраструктуры: евробляхеры и перевозчики остановили Киев / 5 фотографий

 

Читайте: Перекрытие дорог и ремонт мостов: Киев парализовали пробки (КАРТА)

Кроме этого, под Министерством инфраструктуры собрался другой митинг – там владельцы автобусов и фур  (около ста машин) выстроились на въезде на Воздухофлотский мост, перекрыв проезд возле министерства Владимира Омеляна.

Люди требуют отставки главы Укртрансбезопасности Михаила Ноняка, который, по словам одного из организаторов, не смог выполнить свои обязательства, пишет Информатор. Остальные требования совпадают с требованиями евробляхеров под Радой, к которым эти митингующие также планируют присоединиться.

В связи с акциями полиция усиленно патрулирует территорию скопления активистов, сообщает Отдел коммуникации столичного главка.

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Акции под Радой и Мининфраструктуры: евробляхеры и перевозчики остановили Киев / 4 фотографии

Из-за акций и ремонта мостов в Киеве образовались большие пробки:


К слову, вчера, 6 ноября, владельцы авто с еврономерами пришли под КГГА и зажгли файеры.

Фото: informator.ua, Факты ICTV, Лилия Ященко

 

 

 

 

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