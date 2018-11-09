Факти ICTV розповідають, чим займається організація АвтоЄвроСила, хто такий Олег Ярошевич та скільки вони витрачають на мітинги.

Після того, як Верховна Рада проголосувала за скандальний законопроект №8487, голова організації АвтоЄвроСила Олег Ярошевич спалив свій нерозмитнений Range Rover.

– Я сказав це на сцені під Верховної Радою. Мені довелось виконати свої обіцянки, тому що людина вартує саме стільки, скільки вартує її слово, – коментує Ярошевич свої дії. – Це акція мого особистого протесту. Я ні до чого нікого не закликаю.

Нагадаємо, законопроект передбачає спрощену систему розмитнення автомобілів.

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Хто такий Олег Ярошевич

Голова громадської організації Олег Ярошевич наразі офіційно не має іншої діяльності, окрім АвтоЄвроСили. До 2017 року був приватним підприємцем, зокрема займався продажом деталей для автомобілів. Однак, свого автомобіля, принаймні офіційно зареєстрованого, не має.

Ще на початку 2018 року підприємець мав судову тяготину з банком Пумб через невиплачений кредит у сумі більше 20 тис. доларів.

Свою автівку, за його же словами, Ярошевич купив за 10 тис. євро. Після того, як в комітетах Верховної Ради відмовились вносити правки активістів, на знак протесту він спалив авто і виклав відео свого вчинку в соцмережі.

Зараз подібні автомобілі 2012-2013 року випуску у сусідній Польщі коштують від 15 до 20 тис. євро.





АвтоЄвроСила: хто організував та за рахунок чого існує / 3 фотографии

За такі гроші в Україні можна купити цілком пристойне авто середнього класу на українських номерах. І сплачувати податки своєї держави, а не фінансувати сусідні.





АвтоЄвроСила: хто організував та за рахунок чого існує / 3 фотографии

АвтоЄвроСила

Сьогодні ГО АвтоЄвроСила, яка була створена у 2016 році, налічує близько 230 тис. учасників. Вони допомагають власникам нерозмитнених автомобілів відстоювати свої юридичні права, а також вимагають від влади ухвалити такий закон, який буде передбачати вигідне розмитнення автомобілів.

Сьогодні в Україні близько 3 млн. євроблях.

Це хороша організація, вони слідкують за станом українських доріг та не дають спокійно спати нашим чиновникам, – розповідає учасник АЄС з Дніпра Олег.

У випадку неправомірних дій з боку поліції, учасник організації може звернутись і попросити про допомогу:

– У будь-який час, навіть серед ночі. Кол-центр працює цілодобово. Люди можуть звернутись при ДТП, при зупинці поліцією або інших проблемах. Ми допоможемо або порадою, або виїдуть люди, які зможуть допомогти фізично.

Ще минулого року бували випадки, коли співробітники поліції неправомірно вимагали у водіїв на єврономерах хабарі. За словами Ярошевича, були випадки, коли на місце приїжджали і 50, і 100 автомобілів, щоб довести свою правоту.

Сьогодні всі поліцейські знають, що ті авто, на яких є наліпка АЄС, законно знаходяться на території України, – додав Ярошевич.

Скільки заробляє АвтоЄвроСила

Вступити в організацію може кожен бажаючий. Для цього треба пройти коротку реєстрацію і сплатити членський внесок у розмірі 700 грн.

Факти ICTV підрахували фінансову потужність організації і її витрати на проведення акцій протесту, на кшталт нещодавньої під Верховною Радою.

Отож, з членських внесків організація має 161 млн. гривень – 230 тис. учасників, які сплатили по 700 грн кожний. Це приблизно 5,75 млн. доларів.

Сьогодні без сторонньої допомоги, без інвестицій олігархів ми можемо відверто ставити протести, замовляти сцени, звук та ін. На це все є членські внески, – запевняє Ярошевич.

Ми попросили фахівця з організації заходів підрахувати, скільки коштує акція протесту під Верховною Радою. Вийшло всього 65 тис. гривень за два дні.

Оренда звуку та сцени обійшлась приблизно в 20 тис. грн. на день, додаємо ще 6 тис. за розбір/збір сцени і її доставку. На друк банерів та табличок заклали 15 тис. Ну і додамо 10% на додаткові витрати, – розповідає фахівець.

Їхали учасники з усіх областей України – або на власних авто, або організовували автобуси. Дорога – за власні кошти. Плюс їжа. На мітингу продавали бутерброди, гарячі страви, чай та каву. І знову ж так, все за власні кошти.

Всі бажаючи могли купити спеціальну атрибутику АвтоЄвроСила, щоб обізначити себе і свої авто. Ціни – не з дешевих. Ароматизатори для автомобіля – по 50 грн, маленькі наліпки на авто – 60, великі – 600. Все це додаткові кошти в організацію.

Сьогодні в Україні понад 3 млн. автомобілів, що не мають державної реєстрації. Виходить, 3 млн. водіїв не несуть відповідальність за скоїні ними правопорушення на дорогах. Таке авто не можна відслідкувати, не можна дізнатись про його власника.

Зважаючи на масовість таких випадків, держава не може не реагувати. Мають бути відповідні закони, які б дозволяли водіям розмитнювати автомобілі за доступні гроші. Відповідно, незаконно ввезені авто мають обкладатись штрафом.

Розмитнення, що коштує більше за авто – це абсурд. Але не можна забувати, що старі автомобілі, а саме такі коштують 1000-1500 євро, несуть непоправну шкоду екології. Їх заборонили у Європі, то чому їх треба завозити в Україну? Вони часто ламаються і створюють аварійні ситуації на дорогах.

Фото: Auto.ria, АвтоЄвроСила, autoscout24 (скріншоти)

Лілія Ященко