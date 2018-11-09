В полуфинале проекта Новые лидеры встретились пятеро участников. Все они имели жесткий разговор с ведущими ICTV – Оксаной Соколовой, Павлом Казариным и Вадимом Карпяком.

В студии проекта Новые лидеры звучало немало острых вопросов. Однако не всем участникам удалось убедить журналистов и зрителей, что именно они достойны победы.

Первым под “прицелом” телеведущих оказался Сергей Замидра. Он рассказал, как его проект по внедрению новейших технологий поможет решить насущные потребности украинцев.

Поселковый глава Немешаево отметил, что совместно с женой работает над молодежными проектами.

Ольге Матюшиной пришлось отвечать за собственное обещание. Ранее она заявила, что в случае победы готова отдать 1 млн грн. врачу Станиславу Зауральскому, который покинул проект раньше.

После “допроса” экспертов госпожа Матюшина повторила: на проект пришла не ради денег. Она хочет показать, что происходит в Коцюбинском, нужна медиаподдержка.

Максим Бородин пытался убедить зрителей, что как активист умеет искать компромиссы. Кроме того, он признался, что победа ему нужна не только для закупки оборудования для измерения загрязнения городов, но и для медийной поддержки.

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Это позволит рассказать о проблеме большей численности населения.

– Человек привыкает жить под трубой. Затем ему кажется, что это нормально, – отметил он.

Оксана Соколова отметила, что Геннадий Друзенко напоминает человека, который сделал себя сам. Она также вспомнила неоднократные планы участника уехать из страны накануне Революции Достоинства, а также его сотрудничество с политиками.

В свою очередь Друзенко не исключил, что пришел на проект ради политического будущего.

– Друзенко не говорил, что не собирается идти в политику, – сказал он.

Не биткоинами едиными! Перед судьями Денису Минину пришлось отдуваться за собственный сайт. Вадим Карпьяк отметил, что сайт Минина ведут на английском, русском и индонезийском языках. Украинский не нашли.

– Не проверил, не было времени. Я учитываю свою ошибку, исправим, я недоследил, – ответил Минин.

Испытания дискуссией не прошли двое участников – Денис Минин и Геннадий Друзенко.

Таким образом, в финале проекта Новые лидеры встретятся Максим Бородин, Сергей Замидра и Ольга Матюшина.

Полуфинал Новых лидеров онлайн

Напомним, в шестом эфире Новых лидеров участникам пришлось ответить на ряд провокационных вопросов.