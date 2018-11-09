У півфіналі проекту Нові лідери зустрілися п’ятеро учасників. Усі вони мали жорстку розмову з ведучими ICTV – Оксаною Соколовою, Павлом Казаріним і Вадимом Карп’яком.

У студії звучало чимало гострих запитань. Однак не всім учасникам вдалося переконати журналістів і глядачів, що саме вони гідні перемоги.

Першим під “прицілом” телеведучих опинився Сергій Замідра. Він розповів, як його проект із впровадження новітніх технологій допоможе вирішити нагальні потреби українців.

Селищний голова Немішаєвого наголосив, що спільно з дружиною працює над молодіжними проектами.

Ользі Матюшиній довелося відповідати за власну обіцянку. Раніше вона заявила, що в разі перемоги готова віддати 1 млн грн. лікарю Станіславу Зауральському, який залишив проект раніше.

Після “допиту” експертів пані Матюшина повторила: на проект прийшла не заради грошей. Вона хоче показати, що відбувається у Коцюбинському, їй потрібна медіапідтримка.

Максим Бородін намагався переконати глядачів, що як активіст вміє шукати компроміси. Крім того, він зізнався, що перемога йому потрібна не тільки для закупівлі обладнання для вимірювання забруднення міст, але й для медійної підтримки.

Читайте: Смертна кара за корупцію, легалізація наркотиків та проституції: Нові лідери VS громадська думка

Це дозволить розповісти про проблему більшій кількості населення.

– Людина звикає жити під трубою. Потім їй здається, що це нормально, – зауважив він.

Оксана Соколова зауважила, що Геннадій Друзенко нагадує людину, яка зробила себе сама. Вона також пригадала неодноразові плани учасника виїхати з країни напередодні Революції Гідності, а також його співпрацю з політиками.

У свою чергу Друзенко не виключив, що прийшов на проект заради політичного майбутнього.

– Друзенко не говорив, що не збирається йти у політику, – сказав він.

Не біткоінами єдиними! Перед суддями Денису Мініну довелося віддуватися за власний сайт. Вадим Карп’як підмітив, що сайт Мініна ведуть англійською, російською та індонезійською мовами. Українську не знайшли.

– Не перевірив, не було часу. Я враховую свою помилку, виправимо, я недостежив, – відповів Мінін.

Випробування дискусією не пройшли двоє учасників – Денис Мінін та Геннадій Друзенко.

Відтак у фіналі проекту Нові лідери зустрінуться Максим Бородін, Сергій Замідра та Ольга Матюшина.

Півфінал Нових лідерів онлайн

Нагадаємо, у шостому ефірі Нових лідерів учасникам довелося відповісти на низку провокативних запитань.